2020-06-09T15:59:47+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Житель Марьиной Горки из-за ревности угнал соседский трактор

Дебошир пытался скрыться, но во время разворота совершил ДТП: протаранил ворота и наехал на валун. Его задержали
Сергей Диндиков
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Дебошир попытался удрать, но когда разворачивался, прошёлся трактором по воротам и наехал на валун. Его тут же задержали. Фото: mvd.gov.byДебошир попытался удрать, но когда разворачивался, прошёлся трактором по воротам и наехал на валун. Его тут же задержали. Фото: mvd.gov.by
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В одну из ночей мая на пульт в дежурную часть Пуховичской милиции поступил звонок. Один из жителей Марьиной Горки рассказал, что сейчас к нему домой вломился сожитель его бывшей жены. Он пьян, скандалит, угрожает насилием. К тому же, находясь в нетрезвом состоянии, он приехал на тракторе, сообщает МВД.

На место приехала ГАИ. Незваный гость попытался удрать, но, когда разворачивался, прошелся трактором по воротам и наехал на валун. Тут же он был задержан.

Дебоширом был 44-летний житель из деревни, которая в 17 километрах от места динамичных событий. Милиции он рассказал, что трактор соседа. Он разрешил на нем ехать.

«Был опрошен сосед. У него своя версия произошедшего», - сообщает уголовный розыск Пуховичского РОВД. - «Товарищ на самом деле просил трактор для своих дел, но трезвым. Вечером он вернул его во двор, соседи выпили, разошлись и больше не виделись».

Больше не было смысла отпираться. Дополнил историю и сам тракторист-неудачник. Вечером он пришел домой, но сожительницы не было. Он позвонил ей, а она сказала, что поехала к своему бывшему в Марьину Горку, что вновь его любит. Раздосадованный брошенный страдалец решил, что заберет любимую и проучит негодника. А на чем это лучше совершить, как не на соседском тракторе? Благо, ключ был на месте - в замке зажигания.

Следователями дана правовая оценка. Возбуждено уголовное дело за угон.

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