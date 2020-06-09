2020-06-09T15:57:58+03:00
Общество
КП Беларусь

«У него был один товар и деньги без сдачи». Пенсионера пропустили без очереди в магазине, за это его избил другой покупатель

Нетрезвый мужчина обиделся, что пенсионер прошел на кассу раньше его
Наталья ПАРТОЛИНА
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В Могилеве поймали мужчину, который избил пенсионера - того пропустили без очереди в магазине.В Могилеве поймали мужчину, который избил пенсионера - того пропустили без очереди в магазине.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Могилеве незнакомец напал на улице на 67-летнего пенсионера и ударил его. Нападавший был нетрезв. Оказалось, он обиделся на то, что пенсионера пропустили без очереди в магазине, где он тоже делал покупки. Это произошло в Ленинском районе Могилева, недалеко от магазина, расположенного по улице Подгорной.

-У пенсионера в руках был один товар и деньги за него без сдачи. Покупательница, стоявшая в очереди к кассе, пропустила его вперед. Стоявший за женщиной мужчина начал шумно по этому поводу возмущаться. Пенсионер никак не отреагировал на крики, расплатился за товар и вышел из магазина. Мужчина догнал его на улице и ударил, - рассказала официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова.

Правоохранители установили личность хулигана. Им оказался 36-летний слесарь. Мужчину задержали за распитие спиртного в общественном месте в административном порядке. Теперь в отношении него возбуждено еще и уголовное дело - он будет отвечать за хулиганство.

Милиция напоминает простые правила, которые надо соблюдать, чтобы на вас не напали хулиганы. Не стоит гулять неподалеку от традиционных мест сбора молодежных группировок, старайтесь посещать места с отлаженной системой обеспечения безопасности. По возможности не вступать в контакт с нетрезвыми людьми, а если общения избежать невозможно (например, нетрезвый человек или просто незнакомец начал к вам приставать), не проявляйте беспокойства, не провоцируйте незнакомца и не употребляйте выражений, которые он может расценить как оскорбление. Не распивайте спиртное в компании незнакомцев, не соглашайтесь выйти с незнакомцем в укромное место «для разговора». Если вам хочется отдохнуть, выбирайте скамейки, расположенные на просматриваемом пространстве. Если на вас напали - кричите, шумите, всячески привлекайте к себе внимание. И своевременно обращайтесь в милицию.

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