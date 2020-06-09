Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 июня 2020 года: заразилось уже больше 50 тысяч человек

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 июня 2020 года

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В Минздраве озвучили свежую статистику по коронавирусу.

Количество зараженных в Беларуси превысило отметку в 50 тысяч. На 9 июня зарегистрированы 50 265 человек с положительным тестом на COVID-19. Это на 812 случаев больше, чем вчера.

Сообщается, что выздоровели и выписаны 24 506 пациентов, у которых раньше был подтвержден диагноз COVID-19 (+626 человек).

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 282 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией (+6 человек).

Всего проведено 644 160 тестов.

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