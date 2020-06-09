Обманул инспектора ГАИ, а после - сломал ему руку. В Речице при задержании бесправник оказал сопротивление

Водитель сказал инспектору, что у него есть права, просто он забыл их дома. Фото: Юлия ПОЛЕЩУК

В 2018 году он совершил ДТП и скрылся, за что и был лишен прав на два года. Наказание должно было закончиться уже этой осенью [видео]

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6 июня утром в Речице сотрудники ГАИ остановили мотоцикл с коляской, которым управлял местный 42-летний житель. Он сказал инспектору, что права есть, просто он забыл их дома, сообщает официальный телеграм-канал пресс-службы МВД.

Милиционеры проверили документы по базе, но такой человек там не числился. Они предложили водителю поехать в РОВД, чтобы установить личность, но он вдруг начал от них убегать.

При побеге мотоциклист перелез через забор одной из организаций. Его догнал инспектор ГАИ. Нарушитель начал сопротивляться, в итоге сломал ему руку.

Позже беглец был задержан. ГАИ помог Департамент охраны МВД. Оказалось, в 2018 году он спровоцировал аварию и скрылся с места ДТП. Тогда его лишили прав на два года. Наказание заканчивалось осенью.

Житель Речицы водворен в ИВС. Возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника ОВД. Также силовики составили административный протокол за управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права.

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