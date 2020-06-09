2020-06-09T16:35:59+03:00
Общество
КП Беларусь

В Дзержинском районе в 30 километрах от Минска прошёл мощнейший град (ВИДЕО)

В среду, 10 июня, погода тоже может устроить сюрпризы: ожидаются грозы, град и сильные ливни
Ирина ВЕТРОВА
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Погода снова учудила.Погода снова учудила.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Погода продолжает чудить: после мая, который был похож на октябрь, пришла жара как на тропических курортах. А сегодня в 30 километрах от Минска в Дзержинском районе прошел мощнейший град. Видео из телеграм-канала «Мерзкий кокобай» впечатляет: на нем видно, как огромные градины падают с неба и прыгают по траве.

Мощнейший град.Источник: t.me/s/koko_by

Кстати, в службе МЧС предупреждают, что во вторник, 9 июня, примерно до 18 часов на большей части Беларуси ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15 - 20 м/с, град. В среду, 10 июня, тоже будет неспокойно: ожидаются грозы, сильный ветер, град и ливни. А днем на востоке страны будет настоящая жара: +30... +32.

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