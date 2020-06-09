В Гомеле жителям частного сектора бесплатно раздают цветные контейнеры для мусора

Теперь мусор принимать будут только в современных цветных контейнерах. Фото: belkagomel.by

А отходы в мешках и ведрах у жителей частного сектора принимать скоро перестанут

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Любой гомельчанин - житель частного сектора может бесплатно получить новый цветной контейнер для мусора. Об этом пишет местный новостной ресурс Белка.by. Раздачу контейнеров для смешанных отходов и вторичного сырья местное предприятие «Спецкоммунтранс» планирует закончить в конце 2020 года. На данный момент от населения идет сбор заявок.

Мешки и ведра уходят в прошлое. Мусор принимать будут только в современных цветных контейнерах. Каждому домовладению выдадут по два бака. В серый нужно будет бросать смешанные и органические коммунальные отходы, а в желтый - макулатуру, бумагу, картон, стекло, пластмассу и металл.

По словам заместителя директора «Спецкоммунтранса» Галины Рудченко, чтобы получить контейнер бесплатно, нужно будет заключить договор на вывоз отходов с предприятием.

Спецмашина будет ездить по графику. Каждую неделю за серыми баками и раз в месяц за желтыми. Всё же организация просит не бросать в контейнеры опавшую листву, ботву, траву, ветки деревьев, кустарников и иные подобные отходы, которые образуются на участке. Их будут вывозить за дополнительную плату по отдельному графику.

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