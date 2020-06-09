Новый стадион в Минске построит та же компания, что строила стадион «Птичье гнездо» в Пекине

Так будет выглядеть Национальный футбольный стадион. Фото: Мингорисполком.

Изменить размер текста: A A

В Минске выполнены все подготовительные работы для строительства футбольного стадиона и бассейна, которые Минску подарили китайцы. Напомним, китайская сторона выделила на их строительство 235 миллионов долларов.

Как сообщает belta.by, 8 июня прошла встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Китае Николая Снопкова с директором управления международного экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Ли Сяобином. На ней фактически был дан старт строительных работ.

Стало известно, что генеральным подрядчиком стадиона станет Пекинская городская строительная корпорация, а бассейна - Пекинская инженерно-строительная корпорация. Сообщается, что обе компании имеют большой опыт в создании крупнейших национальных объектов в Китае и за рубежом.

В их портфолио - национальный стадион «Птичье гнездо», национальный спорткомплекс, Олимпийская деревня, Дворец культуры и национальностей, архитектурный ансамбль площади Тяньаньмэнь, пекинский аэропорт Шоуду, новый аэропорт Дасин, инфраструктурные и спортивные объекты в Пакистане, Великобритании, Мальдивах.

От белорусской стороны уполномоченными учреждениями назначены Республиканский центр олимпийской подготовки по водным видам спорта и Национальный олимпийский стадион «Динамо».

Николай Снопков поблагодарил китайскую сторону за то, что подготовка к реализации проектов не останавливалась даже во время пандемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минске на китайские деньги строят бассейн международного стандарта: вот каким он будет (ПОДРОБНЕЕ...)

Смотрите, каким будет Национальный футбольный стадион, который Минску подарили китайцы (ПОДРОБНЕЕ...)