2020-06-09T17:41:19+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 9 июня: евро и российский рубль подешевели

А доллар подорожал
ИННА КОРСАК
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Курсы валют в Беларуси на 9 июня. Фото: pixabay.comКурсы валют в Беларуси на 9 июня. Фото: pixabay.com
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 9 июня.

Доллар вырос на 0,0053 и теперь стоит 2,3785 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,0052 и теперь стоит 2,6783 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0173 и теперь стоит 3,4592 белорусского рубля за 100 российских.

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