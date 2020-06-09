Курсы валют в Беларуси на 9 июня: евро и российский рубль подешевели

Курсы валют в Беларуси на 9 июня. Фото: pixabay.com

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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 9 июня.

Доллар вырос на 0,0053 и теперь стоит 2,3785 белорусского рубля.

Евро подешевел на 0,0052 и теперь стоит 2,6783 белорусского рубля.

Российский рубль подешевел на 0,0173 и теперь стоит 3,4592 белорусского рубля за 100 российских.

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