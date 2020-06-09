2020-06-09T17:58:27+03:00
Общество
КП Беларусь

В Витебской БПСМ прооперировали 105-летнюю пациентку. У нее все хорошо!

Женщину привезли на скорой, ей была нужна экстренная операция
Наталья ПАРТОЛИНА
Поделиться:
105-летняя пациентка хорошо перенесла операцию и держится бодрячком! Фото: "Витьбичи".105-летняя пациентка хорошо перенесла операцию и держится бодрячком! Фото: "Витьбичи".
Изменить размер текста:

В Витебской больнице скорой медицинской помощи успешно прооперировали 105-летнюю пациентку. Историю рассказывает городская газета «Витьбичи».

Пенсионерку привезли на скорой, ей была необходима экстренная операция – у женщины была ущемленная грыжа. Николай Пискунович, заведующий 2-м хирургическим отделением больницы, прооперировал 105-летнюю Марию Климентьевну Зиновьеву. По словам хирурга, за время его 47-летнего хирургического стажа это первая настолько возрастная пациентка.

Мария Климентьевна перенесла операцию хорошо, в отделении реанимации пробыла всего сутки, пишет издание. Долгожительница держится бодро, общается с медиками на разные темы, рассказывает много интересного. 2 августа Марии Климентьевне исполнится 106 лет! А работала она…до 90 лет. В молодости – продавцом, потом поваром в детских яслях, няней, сторожем. До сих пор долгожительница живет в своей квартире одна и сама себе готовит еду. Делать уборку и ходить за продуктами ей помогает социальный работник, заботится о Марии Климентьевне и племянница, которая тоже живет в Витебске.

Николай Пискунович охарактеризовал свою пациентку как героическую женщину. Присоединяемся и желаем Марии Климентьевне выздоровления и долгих лет!

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Фотофакт. ДТП в Минске: автомобиль «Lada» врезался в машину скорой помощи и перевернулся
В Витебской БПСМ прооперировали 105-летнюю пациентку. У нее все хорошо!
Курсы валют в Беларуси на 9 июня: евро и российский рубль подешевели
Новый стадион в Минске построит та же компания, что строила стадион «Птичье гнездо» в Пекине
В Гомеле жителям частного сектора бесплатно раздают цветные контейнеры для мусора
В Дзержинском районе в 30 километрах от Минска прошёл мощнейший град (ВИДЕО)
Видеофакт. Обманул инспектора ГАИ, а после сломал ему руку. В Речице при задержании бесправник оказал сопротивление
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 июня 2020 года: заразилось уже больше 50 тысяч человек
«У него был один товар и деньги без сдачи». Пенсионера пропустили без очереди в магазине, за это его избил другой покупатель
Житель Марьиной Горки из-за ревности угнал соседский трактор
Всемирный банк о рекордном падении мировой экономики: это самый глубокий спад со времен Второй мировой войны
В Гродно женщина родила в торговом центре. Уборщица принимала роды
Двое пьяных литовцев нарушили границу ради знакомства с белорусской девушкой
Из-за коронавируса отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Нарушителя режима самоизоляции в Молодечно оштрафовали на 810 рублей
Чтобы не попасть в самоизоляцию, украинец хотел пройти пешком из Гомеля в Россию через Тернопольскую область
В ЦИК аккредитовали 671 наблюдателя. Правда, пока все они - национальные
Лукашенко об избирательной кампании: «Демократия демократией, но беспредела быть не должно»
Особенности поступления в БГУ в 2020 году: как подавать документы онлайн и лично