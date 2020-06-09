В Витебской БПСМ прооперировали 105-летнюю пациентку. У нее все хорошо!

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В Витебской больнице скорой медицинской помощи успешно прооперировали 105-летнюю пациентку. Историю рассказывает городская газета «Витьбичи».

Пенсионерку привезли на скорой, ей была необходима экстренная операция – у женщины была ущемленная грыжа. Николай Пискунович, заведующий 2-м хирургическим отделением больницы, прооперировал 105-летнюю Марию Климентьевну Зиновьеву. По словам хирурга, за время его 47-летнего хирургического стажа это первая настолько возрастная пациентка.

Мария Климентьевна перенесла операцию хорошо, в отделении реанимации пробыла всего сутки, пишет издание. Долгожительница держится бодро, общается с медиками на разные темы, рассказывает много интересного. 2 августа Марии Климентьевне исполнится 106 лет! А работала она…до 90 лет. В молодости – продавцом, потом поваром в детских яслях, няней, сторожем. До сих пор долгожительница живет в своей квартире одна и сама себе готовит еду. Делать уборку и ходить за продуктами ей помогает социальный работник, заботится о Марии Климентьевне и племянница, которая тоже живет в Витебске.

Николай Пискунович охарактеризовал свою пациентку как героическую женщину. Присоединяемся и желаем Марии Климентьевне выздоровления и долгих лет!