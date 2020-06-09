Фотофакт. ДТП в Минске: автомобиль «Lada» врезался в машину скорой помощи и перевернулся

ДТП в Минске: водитель «Lada» врезался в машину скорой помощи и перевернулся. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что 9 июня в Минске автомобиль марки «Lada» врезался в машину скорой помощи и перевернулся.

«Как удалось выяснить сотрудникам, водитель автомобиля «Lada» двигался по ул. Притыцкого и направлялся на ул. Д.Сердича. Он начал перестраиваться во вторую полосу и не уступил дорогу автомобилю «Audi». Произошло столкновение. Затем 30-летний водитель «Lada» врезался в машину скорой помощи, которая была припаркована на остановке общественного транспорта и перевернулся», — пояснила ведущий специалист АиП ОГАИ Фрунзенского РУВД г.Минска Алёна Киселёва.

В ДТП никто не пострадал.

Проводится проверка.

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