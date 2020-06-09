2020-06-09T18:07:18+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт. ДТП в Минске: автомобиль «Lada» врезался в машину скорой помощи и перевернулся

В аварии никто не пострадал
ИННА КОРСАК
Поделиться:
ДТП в Минске: водитель «Lada» врезался в машину скорой помощи и перевернулся. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД МингорисполкомаДТП в Минске: водитель «Lada» врезался в машину скорой помощи и перевернулся. Фото: Телеграм-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Изменить размер текста:

В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что 9 июня в Минске автомобиль марки «Lada» врезался в машину скорой помощи и перевернулся.

«Как удалось выяснить сотрудникам, водитель автомобиля «Lada» двигался по ул. Притыцкого и направлялся на ул. Д.Сердича. Он начал перестраиваться во вторую полосу и не уступил дорогу автомобилю «Audi». Произошло столкновение. Затем 30-летний водитель «Lada» врезался в машину скорой помощи, которая была припаркована на остановке общественного транспорта и перевернулся», — пояснила ведущий специалист АиП ОГАИ Фрунзенского РУВД г.Минска Алёна Киселёва.

В ДТП никто не пострадал.

Проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ДТП в Минске: водитель «Хонды» врезался в автомобиль «Киа» и скрылся с места происшествия, но потом вернулся.

Хорошая новость: в результате ДТП пострадавших нет. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Снова трагический случай в армии: майор покончил с собой
Как по Новополоцку гулял серийный потрошитель автомобилей: резал шины, а потом сам вызывал милицию
В Сморгонском районе десятилетняя девочка пыталась спасти в воде свою подругу и утонула
Школьница помогла милиции задержать пьяного тракториста, на последний звонок к ней милиционеры пришли с цветами
Виктор Бабарико рассказал, что уже собрал больше подписей, чем необходимо — 230 тысяч
Фотофакт. ДТП в Минске: автомобиль «Lada» врезался в машину скорой помощи и перевернулся
В Витебской БПСМ прооперировали 105-летнюю пациентку. У нее все хорошо!
Курсы валют в Беларуси на 9 июня: евро и российский рубль подешевели
Новый стадион в Минске построит та же компания, что строила стадион «Птичье гнездо» в Пекине
В Гомеле жителям частного сектора бесплатно раздают цветные контейнеры для мусора
В Дзержинском районе в 30 километрах от Минска прошёл мощнейший град (ВИДЕО)
Видеофакт. Обманул инспектора ГАИ, а после сломал ему руку. В Речице при задержании бесправник оказал сопротивление
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 июня 2020 года: заразилось уже больше 50 тысяч человек
«У него был один товар и деньги без сдачи». Пенсионера пропустили без очереди в магазине, за это его избил другой покупатель
Житель Марьиной Горки из-за ревности угнал соседский трактор
Всемирный банк о рекордном падении мировой экономики: это самый глубокий спад со времен Второй мировой войны
В Гродно женщина родила в торговом центре. Уборщица принимала роды
Двое пьяных литовцев нарушили границу ради знакомства с белорусской девушкой
Из-за коронавируса отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Нарушителя режима самоизоляции в Молодечно оштрафовали на 810 рублей
Чтобы не попасть в самоизоляцию, украинец хотел пройти пешком из Гомеля в Россию через Тернопольскую область
В ЦИК аккредитовали 671 наблюдателя. Правда, пока все они - национальные
Лукашенко об избирательной кампании: «Демократия демократией, но беспредела быть не должно»
Особенности поступления в БГУ в 2020 году: как подавать документы онлайн и лично