Виктор Бабарико рассказал, что уже собрал больше подписей, чем необходимо — 230 тысяч

За Виктора Бабарико собрали 230 тысяч подписей. Фото: tut.by

У потенциальных кандидатов еще есть время. Сбор подписей завершится 19 июня

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На сайте nn.by сообщили, что за потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико удалось собрать 230 тысяч подписей.

Напомним, что за Валерия Цепкало собрано 119 тысяч подписей. За действующего президента, на данный момент, подписался один миллион человек.

Сбор подписей за потенциальных кандидатов завершится 19 июня.

Президентский выборы в Беларуси пройдут 9 августа.

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