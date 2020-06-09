Виктор Бабарико рассказал, что уже собрал больше подписей, чем необходимо — 230 тысяч
На сайте nn.by сообщили, что за потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико удалось собрать 230 тысяч подписей.
Напомним, что за Валерия Цепкало собрано 119 тысяч подписей. За действующего президента, на данный момент, подписался один миллион человек.
Сбор подписей за потенциальных кандидатов завершится 19 июня.
Президентский выборы в Беларуси пройдут 9 августа.
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