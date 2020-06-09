Школьница помогла милиции задержать пьяного тракториста, на последний звонок к ней милиционеры пришли с цветами

Мужчина ехал по поселку на тракторе в нетрезвом виде, девушка заметила это и позвонила 102

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В Добрынской средней школе на последний звонок пришли милиционеры с букетом цветов. Это для Александры Контузоровой – девушки, которая помогла задержать нарушителя.

Как рассказывает районная газета «Днепровская правда», девушка гуляла с друзьями по агрогородку. Заметила, что по улице едет трактор, за рулем которого явно нетрезвый человек. Александра позвонила 102 и рассказала о том, что увидела. Сотрудники ГАИ приехали быстро, нарушителей задержали. В тракторе пьяный водитель был не один. Кстати, один из задержанных ранее уже два раза был судим.

Начальник отдела ГАИ Дубровенского РОВД Павел Спиченок и участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Дубровенского РОВД Юрий Журавков вручили Александре Контузоровой благодарность за смелость, наблюдательность, высокую гражданскую сознательность и неравнодушие.