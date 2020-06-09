2020-06-09T19:10:59+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Сморгонском районе десятилетняя девочка пыталась спасти в воде свою подругу и утонула

О том, что девочки пойдут на водоем, взрослые не знали
ИННА КОРСАК
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Десятилетняя девочка утонула в водоеме, спасая свою подругу. Фото:gazeta13.ruДесятилетняя девочка утонула в водоеме, спасая свою подругу. Фото:gazeta13.ru
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В Телеграм-канале Следственного комитета Беларуси рассказали, что во вторник, 9 июня, в Сморгонском районе десятилетняя девочка пыталась спасти в водоеме свою подругу и утонула.

«Как удалось выяснить, 13-летняя зашла в воду, поскользнулась и упала. Ребенок не умел плавать. Ей на помощь пришла 10-летняя подруга, которая умела плавать. Она попыталась спасти 13-летнего ребенка, но утонула», — пояснили в СК.

Родители не знали, что дети решили пойти на водоем.

Спасатели вытащили из водоема тело 10-летнего ребенка. Следователи осмотрели место, где все произошло. Свидетей опросили.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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