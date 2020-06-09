2020-06-09T19:16:38+03:00
Общество
КП Беларусь

Как по Новополоцку гулял серийный потрошитель автомобилей: резал шины, а потом сам вызывал милицию

Молодой человек по ночам пил спиртное и шел пробивать колеса, всего пострадало девять авто
Наталья ПАРТОЛИНА
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Новополочанин резал шины у припаркованных во дворах авто, а потом сам вызывал милицию.Новополочанин резал шины у припаркованных во дворах авто, а потом сам вызывал милицию.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Необычные преступления совершал 22-летний новополочанин. Выпив, он отправлялся на ночные прогулки, прихватив с собой нож. Выбрав какой-нибудь тихий дворик с мирно припаркованными автомобилями, он начинал резать ножом шины. А потом… сам вызывал стражей порядка.

-В ночь с 29 на 30 января около дома 24 по улице Парковой он порезал шины четырех автомобилей. Резал, пока не сломал нож, после чего сам позвонил в милицию. В ночь с 4 на 5 февраля, уже находясь под подпиской о невыезде, молодой человек повторил в точности предыдущий сценарий: употребив алкоголь, пошел гулять с ножом, изрезал шины пяти авто и вызвал милицию, - рассказал старший помощник прокурора Новополоцка Сергей Шинкевич. – После этого молодого человека отправили в СИЗО до суда.

Суд приговорил парня к трем месяцам ареста. Ущерб автовладельцам – в общей сложности 2 300 рублей – он возместил. Причины своего поступка молодой человек объяснить не смог.

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