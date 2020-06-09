Снова трагический случай в армии: майор покончил с собой

В армии снова ЧП: майор покончил с собой. Фото: tut.by

Это уже второй трагический случай за неделю

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На сайте Министерства обороны Беларуси сообщили, что офицер Игорь Свирид покончил с собой. Это уже второй трагический инцидент за неделю.

В ведомстве выразили соболезнования и заверили, что семье офицера окажут необходимую помощь.

Проводится проверка.

Напомним, что в понедельник, 8 июня, на своей странице в facebook Наталья Гаврусик сообщила о гибели от огнестрельного ранения 21-летнего Сергея Волошина. Он служил в зенитной ракетной бригаде.

Два этих инцидента никак не связаны между собой.

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