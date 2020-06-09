2020-06-09T19:45:33+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Снова трагический случай в армии: майор покончил с собой

Это уже второй трагический случай за неделю
ИННА КОРСАК
Поделиться:
В армии снова ЧП: майор покончил с собой. Фото: tut.byВ армии снова ЧП: майор покончил с собой. Фото: tut.by
Изменить размер текста:

На сайте Министерства обороны Беларуси сообщили, что офицер Игорь Свирид покончил с собой. Это уже второй трагический инцидент за неделю.

В ведомстве выразили соболезнования и заверили, что семье офицера окажут необходимую помощь.

Проводится проверка.

Напомним, что в понедельник, 8 июня, на своей странице в facebook Наталья Гаврусик сообщила о гибели от огнестрельного ранения 21-летнего Сергея Волошина. Он служил в зенитной ракетной бригаде.

Два этих инцидента никак не связаны между собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси новые требования к здоровью призывников: брать в армию будут и парней с ожирением или без одного яичка.

Раньше эти особенности здоровья были основанием для освобождения от призыва. (подробности)

Минобороны: «У солдат в Уручье коронавирус. А подполковник, который был на ИВЛ, уже дышит самостоятельно».

Общую цифру военнослужащих, которые заболели COVID-19, ведомство не называет. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Снова трагический случай в армии: майор покончил с собой
Как по Новополоцку гулял серийный потрошитель автомобилей: резал шины, а потом сам вызывал милицию
В Сморгонском районе десятилетняя девочка пыталась спасти в воде свою подругу и утонула
Школьница помогла милиции задержать пьяного тракториста, на последний звонок к ней милиционеры пришли с цветами
Виктор Бабарико рассказал, что уже собрал больше подписей, чем необходимо — 230 тысяч
Фотофакт. ДТП в Минске: автомобиль «Lada» врезался в машину скорой помощи и перевернулся
В Витебской БПСМ прооперировали 105-летнюю пациентку. У нее все хорошо!
Курсы валют в Беларуси на 9 июня: евро и российский рубль подешевели
Новый стадион в Минске построит та же компания, что строила стадион «Птичье гнездо» в Пекине
В Гомеле жителям частного сектора бесплатно раздают цветные контейнеры для мусора
В Дзержинском районе в 30 километрах от Минска прошёл мощнейший град (ВИДЕО)
Видеофакт. Обманул инспектора ГАИ, а после сломал ему руку. В Речице при задержании бесправник оказал сопротивление
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 июня 2020 года: заразилось уже больше 50 тысяч человек
«У него был один товар и деньги без сдачи». Пенсионера пропустили без очереди в магазине, за это его избил другой покупатель
Житель Марьиной Горки из-за ревности угнал соседский трактор
Всемирный банк о рекордном падении мировой экономики: это самый глубокий спад со времен Второй мировой войны
В Гродно женщина родила в торговом центре. Уборщица принимала роды
Двое пьяных литовцев нарушили границу ради знакомства с белорусской девушкой
Из-за коронавируса отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Нарушителя режима самоизоляции в Молодечно оштрафовали на 810 рублей
Чтобы не попасть в самоизоляцию, украинец хотел пройти пешком из Гомеля в Россию через Тернопольскую область
В ЦИК аккредитовали 671 наблюдателя. Правда, пока все они - национальные
Лукашенко об избирательной кампании: «Демократия демократией, но беспредела быть не должно»
Особенности поступления в БГУ в 2020 году: как подавать документы онлайн и лично