Снова трагический случай в армии: майор покончил с собой
На сайте Министерства обороны Беларуси сообщили, что офицер Игорь Свирид покончил с собой. Это уже второй трагический инцидент за неделю.
В ведомстве выразили соболезнования и заверили, что семье офицера окажут необходимую помощь.
Проводится проверка.
Напомним, что в понедельник, 8 июня, на своей странице в facebook Наталья Гаврусик сообщила о гибели от огнестрельного ранения 21-летнего Сергея Волошина. Он служил в зенитной ракетной бригаде.
Два этих инцидента никак не связаны между собой.
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