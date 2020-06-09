В Речицком районе 64-летний мужчина погиб под колесами поезда

В Речицком районе погиб мужчина под колесами поезда. Фото: pixabay.com

Пенсионер скончался от травм, которые были несовместимы с жизнью

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Как сообщает БЕЛТА, в Речицком районе в понедельник, 8 июня, под колесами поезда погиб мужчина

«Машинист поездка заметил на дороге мужчину, который лежал без движения. Он подал громкий сигнал и резко затормозил. Избежать трагедии не удалось: пожилой мужчина скончался от травм, несовместимых с жизнью», — отметил гомельский транспортный прокурор Сергей Казакевич.

Мужчине было 64 года.

Специалисты выясняют детали случившегося.

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