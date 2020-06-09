2020-06-09T21:00:12+03:00
Общество
КП Беларусь

В Гродно мужчина в подвале жилого дома выращивал коноплю

Он ее высушивал и получал марихуану, которую употреблял. Причастен ли мужчину к сбыту — устанавливается
ИННА КОРСАК
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В Гродно мужчина у себя в подвале выращивал коноплю. Фото: УВД Гродненского облисполкомаВ Гродно мужчина у себя в подвале выращивал коноплю. Фото: УВД Гродненского облисполкома
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В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что мужчина в Гродно в подвале жилого дома выращивал коноплю.

«При помощи коллег из Щучинского райотдела милиции, удалось задержать 38-летнего мужчину. Сотрудники выяснили, что местный житель Гродно выращивал коноплю в подвале жилого дома. Были найдены все необходимые приспособления: датчики включения света, лампы, термометры, вентиляторы», — пояснили в УВД Гродненского облисполкома.

Местный житель высушивал коноплю, получал из нее марихуану и употреблял. На данный момент устанавливается, причастен ли мужчину к сбыту наркотиков.

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