В Гродно мужчина в подвале жилого дома выращивал коноплю

В Гродно мужчина у себя в подвале выращивал коноплю. Фото: УВД Гродненского облисполкома

Он ее высушивал и получал марихуану, которую употреблял. Причастен ли мужчину к сбыту — устанавливается

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В УВД Гродненского облисполкома сообщили, что мужчина в Гродно в подвале жилого дома выращивал коноплю.

«При помощи коллег из Щучинского райотдела милиции, удалось задержать 38-летнего мужчину. Сотрудники выяснили, что местный житель Гродно выращивал коноплю в подвале жилого дома. Были найдены все необходимые приспособления: датчики включения света, лампы, термометры, вентиляторы», — пояснили в УВД Гродненского облисполкома.

Местный житель высушивал коноплю, получал из нее марихуану и употреблял. На данный момент устанавливается, причастен ли мужчину к сбыту наркотиков.

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