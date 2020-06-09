В Минске 41-летний таксист в нетрезвом состоянии врезался в ограждение автостоянки

Таксист в нетрезвом стостоянии не справился с управлением и врезался в ограждение автостоянки. Фото: телеграм-канал МВД Беларуси

В крови у мужчины содержалось 2,9 промилле алкоголя

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В Телеграм-канале МВД Беларуси сообщили, что во вторник, 8 июня, таксист в Минске в нетрезвом состоянии врезался в ограждение автостоянки.

«Сотрудникам удалось установить, что мужчина не справился с управлением», — рассказали в МВД.

В аварии обошлось без жертв. На место случившегося оперативно прибыли сотрудники ОГАИ. Мужчину доставили на медицинское освидетельствование. В крови таксиста содержалось 2,9 промилле алкоголя.

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