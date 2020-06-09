В Минске 41-летний таксист в нетрезвом состоянии врезался в ограждение автостоянки
В Телеграм-канале МВД Беларуси сообщили, что во вторник, 8 июня, таксист в Минске в нетрезвом состоянии врезался в ограждение автостоянки.
«Сотрудникам удалось установить, что мужчина не справился с управлением», — рассказали в МВД.
В аварии обошлось без жертв. На место случившегося оперативно прибыли сотрудники ОГАИ. Мужчину доставили на медицинское освидетельствование. В крови таксиста содержалось 2,9 промилле алкоголя.
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