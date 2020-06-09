Девочка доставлена в больницу. По предварительным данным, у нее закрытая черепно-мозговая травма легкой степени

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В Телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома сообщили, что автомобиль в Минске на пешеходном переходе сбил 10-летнего ребенка.

«Девочка на самокате пересекала пешеходный переход на зеленый свет. В этот момент водитель автомобиля «Nissan» совершил наезд», — отметили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ребенок был оперативно доставлен в больницу. ПО предварительным данным, у девочки закрытая черепно-мозговая травма легкой степени, ссадины и ушиб мягких тканей головы.

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