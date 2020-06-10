2020-06-09T23:04:20+03:00
Общество
КП Беларусь

В ближайшее время Польша планирует открыть свои границы для иностранцев

Но пока власти до конца не решили: границы откроют только для соседей или же для всей шенгенской зоны
ИННА КОРСАК
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Польша в ближайшее время может открыть свои границы для белорусов. Фото: belta.byПольша в ближайшее время может открыть свои границы для белорусов. Фото: belta.by
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В ближайшее время Польша планирует открыть свои границы для иностранцев. Такую информацию озвучил министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский в эфире радиостанции RMF FM.

«Вопрос об открытии границ мы обсудили во вторник, 9 июня. Остается лишь до конца решить вопрос с диапазоном: открыть границы только для своих соседей или же для все зоны шенген», — пояснили Лукаш Шумовский.

Напомним, что Польша закрыла границы с Беларусью из-за ситуации с коронавирусом еще в марте 2020 года. За этот период несколько раз корректировались сроки действия ограничения. На данный момент границы закрыты до 14 июня.

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