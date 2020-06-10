В метро между поездами 2 - 2,5 минуты и больше автобусов: с 10 июля в Минске сокращают интервалы для общественного траннспорта

Чтобы в часы пик в автобусах было меньше попутчиков, на некоторые маршруты поставили дополнительные составы. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

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Со среды, 10 июня, в Минске общественный транспорт в часы пик будет ходить по сокращенным интервалам движения. О таком решении пресс-служба Мингорисполкома сообщила в Telegram-аккаунте «Минск. Официально».

Еще накануне, вечером вторника, 9 июня, минчане смогли опробовать новые условия поездок городским транспортом. Быстрее на остановки прибывали самые популярные маршруты: 37-ой, 42-ой, 99-ый и 100-ый автобусы.

- По некоторым маршрутам уже пустили дополнительные подвижные составы. Это сделано, чтобы горожане могли добраться домой с меньшим количеством попутчиков, - пояснили в Мингорисполкоме.

А со среды, 10 июня, утром и вечером в часы пик допсоставы появятся и в подземке. Ждать между поездами метро придется не более 2 - 2,5 минут как на красной, так и на синей ветках.

- Еще утром будет чаще ездить 36-ой троллейбус. А на маршруте 6-го трамвая появятся два дополнительных вагона, - уточнили в пресс-службе.

Как уточнили в исполкоме, из-за эпидобстановки в Минске регулярно мониторят пассажиропоток и в метро, и в наземном транспорте. И при необходимости оперативно «доставляют» подвижные составы на переполненных маршрутах.

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