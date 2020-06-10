Фотофакт. В сбитом во время ВОВ под Жлобином штурмовике Ил-2 обнаружены останки погибших летчиков

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О том, что во время Великой Отечественной недалеко от Жлобина в годы второй мировой войны упал самолет, рассказали военным местные жители. Мероприятия по розыску 52-го отдельного специализированного поискового батальона оказались успешными, и уже в начале лета военные начали аккуратно извлекать остатки самолета из-под земли. Об этом пресс-служба Министерства обороны сообщила в Telegram-аккаунте 9 июня.

Сбитый штурмовик десятилетия пролежал под землей. Фото: Минобороны.

- Обнаруженный истребитель – штурмовик Ил-2 времен Великой Отечественной войны. Вероятнее всего, его сбили здесь в 1944 году, - пояснили в Минобороны.

Военные достали на поверхность часть винта, элемент одной из двух крыльевых пушек, небольшую часть фюзеляжа. Фото: Минобороны.

Поисковики уже достали на поверхность часть винта, элемент одной из двух крыльевых пушек, небольшую часть фюзеляжа. Конечно, за десятилетия в земле детали самолета изъела ржавчина, но на одном фрагменте отлично сохранилась надпись «к винту» и даже инвентарный номер.

Детали штурмовика разъела ржавчина, но на некоторых элементах есть даже читаемая надпись. Фото: Минобороны.

- Когда из почвы будет извлечена основная часть самолета, специалисты батальона смогут изучить останки двух погибших летчиков - пилота и стрелка, - добавили в пресс-службе.

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