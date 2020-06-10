2020-06-10T09:51:04+03:00
Политика
КП Беларусь

Виновного в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова могут посадить на 12 лет

А пока идет следствие, он останется под домашним арестом до 9 августа
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Михаил Ефремов полностью признал свою вину в смертельной аварии. Фото: ТАСС.Михаил Ефремов полностью признал свою вину в смертельной аварии. Фото: ТАСС.
Изменить размер текста:

Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что вечером 8 июня нетрезвый артист Михаил Ефремов в центре Москвы за рулем «Джипа» выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным грузовиком «Лада». Получив множественные травмы в аварии, водитель «Лады», 57-летний мужчина, скончался в больнице на следующие сутки.

Во вторник, 9 августа, состоялось первое судебное заседание - Михаила Ефремова отправили под домашний арест на несколько месяцев, сообщил ТАСС.

- До 9 августа Ефремову запрещено покидать место жительства, общаться со СМИ, отправлять корреспонденцию, пользоваться интернетом и другими средствами связи. Общаться разрешается только с близкими родственниками, адвокатом и правоохранителями. Воспользоваться телефоном можно для вызова врача или представителя МВД, о чем он должен извещать следствие. На актера наденут электронный браслет, - уточнили в УФСИН по Москве.

За нарушение ПДД в состоянии опьянения, в котором погиб человек, Михаила Ефремова могут осудить на 12 лет заключения. Свою вину он признал полностью, назвав произошедшее «чудовищным».

Ранее вдова и брат погибшего в аварии водителя Сергея Захарова заявили, что не намерены идти на мировую, и потребовали, чтобы артист понес наказание в полной мере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Очевидцы рассказали о состоянии и первых словах Ефремова после смертельной аварии

Все единогласны - актер был в состоянии опьянения (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Олег Ефремов: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Черногория на две недели отложила чартерную программу с Беларусью
Главный санитарный врач Минска: Люди стали пренебрегать мерами безопасности
Анна Канопацкая сообщила, что собрала более 100 тысяч подписей: «Вместе сможем отстоять нашу независимость»
Погода в Беларуси на 10 июня: из крайности в крайность - град и ливни и до +32 жары
В Верхнедвинском районе мужчина и женщина на резиновой лодке попали в шторм, и чтобы спастись, они вызвали МЧС
Виновного в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова могут посадить на 12 лет
Фотофакт. В сбитом во время ВОВ под Жлобином штурмовике Ил-2 обнаружены останки погибших летчиков
В метро между поездами 2 - 2,5 минуты и больше автобусов: с 10 июля в Минске сокращают интервалы для общественного траннспорта
В ближайшее время Польша планирует открыть свои границы для иностранцев
Автомобиль в Минске на пешеходном переходе сбил 10-летнего ребенка
В Минске 41-летний таксист в нетрезвом состоянии врезался в ограждение автостоянки
В Гродно мужчина в подвале жилого дома выращивал коноплю
В Речицком районе 64-летний мужчина погиб под колесами поезда
Снова трагический случай в армии: майор покончил с собой
Как по Новополоцку гулял серийный потрошитель автомобилей: резал шины, а потом сам вызывал милицию
В Сморгонском районе десятилетняя девочка пыталась спасти в воде свою подругу и утонула
Школьница помогла милиции задержать пьяного тракториста. На последний звонок милиционеры пришли к ней с цветами