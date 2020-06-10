Виновного в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова могут посадить на 12 лет

А пока идет следствие, он останется под домашним арестом до 9 августа

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Ранее «Комсомолка» уже сообщала о том, что вечером 8 июня нетрезвый артист Михаил Ефремов в центре Москвы за рулем «Джипа» выехал на встречную полосу и совершил столкновение со встречным грузовиком «Лада». Получив множественные травмы в аварии, водитель «Лады», 57-летний мужчина, скончался в больнице на следующие сутки.

Во вторник, 9 августа, состоялось первое судебное заседание - Михаила Ефремова отправили под домашний арест на несколько месяцев, сообщил ТАСС.

- До 9 августа Ефремову запрещено покидать место жительства, общаться со СМИ, отправлять корреспонденцию, пользоваться интернетом и другими средствами связи. Общаться разрешается только с близкими родственниками, адвокатом и правоохранителями. Воспользоваться телефоном можно для вызова врача или представителя МВД, о чем он должен извещать следствие. На актера наденут электронный браслет, - уточнили в УФСИН по Москве.

За нарушение ПДД в состоянии опьянения, в котором погиб человек, Михаила Ефремова могут осудить на 12 лет заключения. Свою вину он признал полностью, назвав произошедшее «чудовищным».

Ранее вдова и брат погибшего в аварии водителя Сергея Захарова заявили, что не намерены идти на мировую, и потребовали, чтобы артист понес наказание в полной мере.

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Все единогласны - актер был в состоянии опьянения (подробности).