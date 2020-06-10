В Верхнедвинском районе мужчина и женщина на резиновой лодке попали в шторм, и чтобы спастись, они вызвали МЧС

Мужчина и женщина на резиновой лодке во время непогоды не смогли сами выбраться на берег. Фотоиллюстрация: pixabay.com.

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В настоящий шторм во время непогоды в Верхнедвинском районе попали два человека, сообщила пресс-служба МЧС.

Трагедией едва не закончилось для мужчины и женщины катание на резиновой лодке на Освейском озере. Внезапно испортилась погода, и из-за сильного ветра и проливного дождя отдыхающие не смогли догрести до берега.

- Около 19.40 часов поступил сигнал с Освейского озера. Женщину и мужчину в резиновой лодке доставили на берег сотрудники МЧС. После спасения им потребовалась госпитализация, - уточнили в пресс-службе.

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