Погода в Беларуси на 10 июня: из крайности в крайность - град и ливни и до +32 жары

Изменить размер текста: A A

«Комсомолка» уже писала о рекордах жары прошлых лет, которые побиты в Беларуси уже в начале этого июня. Действительно, лето 2020 года началось в Беларуси с пол-оборота: сразу установилась жаркая погода с ливнями вперемешку.

Так и на среду, 10 июня, синоптики Белгидромета сообщили о штормовом предупреждении. В этот день практически по всей республике пройдут грозы, днем еще со шквалистым усилением ветра, достигающего при порывах 15 - 20 метров в секунду.

- В среду ожидаются град и сильные ливни на большей части территории страны, - предупредили синоптики.

Такая грозовая погода будет преимущественно и в белорусской столице. Температура по стране днем в среднем - около +26 - +30. Жарче всего будет на Гомельщине: +30 - +32 градуса.

Из-за жаркой погоды в Минлесхозе постепенно возвращают запрет на посещение лесов. На утро 10 июня такой запрет введен в 19 районах Беларуси. Но преимущественно в Минской области - заходить здесь в лес запрещено уже в 16 районах. Прогуляться в лесном массиве или отправиться на пикник нельзя еще в Щучинском районе на Гродненщине и в Мозырском и Речицком районах на Гомельщине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧП во время грозы в Верхнедвинском районе: двоих на резиновой лодке унесло от берега

Терпящих бедствие спасали сотрудники МЧС (подробности).

Белорусские медики дали точный ответ: убьет ли жаркая погода коронавирус?

Спойлер: сильно на это рассчитывать не приходится (подробности).