Анна Канопацкая сообщила, что собрала более 100 тысяч подписей: «Вместе сможем отстоять нашу независимость»

Она назвала себя единственным оппозиционным претендентом, который собрал необходимый минимум для выдвижения в кандидаты на пост президента Беларуси

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Анна Канопацкая и ее инициативная группа собрали более 100 тысяч голосов в ее поддержку для выдвижения кандидаткой в президенты Беларуси.

- Единственный оппозиционный претендент на пост президента Республики Беларусь Анна Канопацкая имеет 100 100 подписей в свою поддержку. Большая благодарность членам моей инициативной группы и моего штаба. Отдельная благодарность руководству оппозиционных партий и движений за поддержку. Без вашей помощи было бы трудно. Только вместе мы сможем отстоять нашу независимость от кремлёвской агрессии и гибридного аншлюса. Жыве Беларусь! - написала Анна Канопацкая на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, для регистрации кандидатом в президенты политик должен собрать не менее 100 тысяч подписей в свою поддержку. Канопацкая стала уже четвертым претендентом, сообщившим о сборе необходимого минимума подписей. Ранее это сделали инициативные группы Александра Лукашенко, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало.

Анна Канопацкая по сравнению с вышеназванными потенциальными кандидатами достаточно тихо вела свою кампанию по сбору подписей. Если не считать ее словесные выпады в адрес Виктора Бабарико.

Он заявила, что «менеджер «Газпрома» не может быть президентом нашей страны». «Это равнозначно тому, что педофил не может быть воспитателем в детском саду», - сказала Канопацкая.

Сбор подписей заканчивается в следующую пятницу, 19 июня.

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