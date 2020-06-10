Главный санитарный врач Минска: Люди стали пренебрегать мерами безопасности

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Столичные эпидемиологи заметили, что минчане стали время от времени игнорировать меры безопасности, пренебрегая правилами респираторного этикета и личной гигиены, проинформировала belta.by.

- Вероятность заражения различными инфекциями все еще остается высокой. Инфекции по-прежнему актуальны. Хотя в последнее время отмечается некая самоуспокоенность минчан в плане профилактики, - заметила Нелли Гиндюк, главный государственный санитарный врач Минска. И рассказала о том, что делать, чтобы не заболеть, в том числе коронавирусной инфекцией.

Здесь специалист назвала соблюдение респираторного этикета: прикрывать нос и рост при кашле и чихании, используя одноразовые салфетки. Мыть и обрабатывать как можно чаще руки. Дезинфицировать гаджеты и другие наиболее «контактные» предметы.

- Социальное дистанцирование так же остается актуальным. В магазине, на рынке или на пляже, в других местах – расстояние между людьми должно быть 1,5 метра. Такая дистанция должна соблюдаться и на рабочих местах, и в заведениях между посетителями. В местах скопления необходима маска, которую через каждые 2 часа надо поменять. Если маска не нужна – снимите ее в чистый пакет, но не перемещайте на подбородок или ухо. В противном случае так вы сначала инфицируете маску, а потом и себя, - предупредила инфекционист Гридюк и напомнила, о высоком риске также и кишечных инфекций в жаркую погоду.

В завершении главный санитарный врач подчеркнула необходимость строго соблюдения самоизоляции.

- Материальные затраты, которые требуются для профилактических мероприятий, во много раз меньше, чем возможный ущерб здоровью. При первых признаках заражения необходимо вызывать врача на дом, избегая контактов выполнять все рекомендации медиков, - резюмировала Нелли Гиндюк.

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