Черногория на две недели отложила чартерную программу с Беларусью

Чартеры в Черногорию были готовы отправиться в середине июня, но их отложили еще на две недели. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Изменить размер текста: A A

Ранее «Комсомолка» писала о том, что первыми для белорусских туристов готовы открыться курорты Черногории и Албании. И чартеры к летнему отдыху должны были вылететь из Минска уже в июне. Но внезапно Черногория дала «задний ход».

Планируемые с 16 июня вылеты в Тиват откладываются до 1 июля, сообщил Республиканский союз туристических организаций, ссылаясь на информацию компании «Аэротрэвел».

Такое решения страна «корона-фри» (Прим.: в Черногории на данный момент нет ни одного носителя COVID-19) приняла из-за «неприемлемой эпидемиологической обстановки».

- С 1 июня границы Черногории открыты для туристов из 130 стран. Для граждан других государств страна решила разрешить посещение адриатической жемчужины не ранее 1 июля, если эпидобстановка будет приемлемой, - резюмировали в Союзе турорганизаций.

В организации предупреждают, что в целом лето 2020 года будет совсем не простым. И графики чартерных программ, не исключено, будут корректироваться регулярно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На первом чартере из Беларуси в Албанию пришлось заменить самолет - на более вместительный.

Какие условия для авиаперелетов в условиях пандемии актуальны в июне (подробности)?

Несите ваши денежки: из-за коронавируса летний отдых подорожал минимум на 30%.

Такую тенденцию заметили в туриндустрии российских курортов (подробности).