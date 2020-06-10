2020-06-10T10:00:03+03:00
Общество
КП Беларусь

Черногория на две недели отложила чартерную программу с Беларусью

Чартеры в Тиват полетят не ранее 1 июля
Надежда БУТОВИЧ
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Чартеры в Черногорию были готовы отправиться в середине июня, но их отложили еще на две недели.Чартеры в Черногорию были готовы отправиться в середине июня, но их отложили еще на две недели.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО
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Ранее «Комсомолка» писала о том, что первыми для белорусских туристов готовы открыться курорты Черногории и Албании. И чартеры к летнему отдыху должны были вылететь из Минска уже в июне. Но внезапно Черногория дала «задний ход».

Планируемые с 16 июня вылеты в Тиват откладываются до 1 июля, сообщил Республиканский союз туристических организаций, ссылаясь на информацию компании «Аэротрэвел».

Такое решения страна «корона-фри» (Прим.: в Черногории на данный момент нет ни одного носителя COVID-19) приняла из-за «неприемлемой эпидемиологической обстановки».

- С 1 июня границы Черногории открыты для туристов из 130 стран. Для граждан других государств страна решила разрешить посещение адриатической жемчужины не ранее 1 июля, если эпидобстановка будет приемлемой, - резюмировали в Союзе турорганизаций.

В организации предупреждают, что в целом лето 2020 года будет совсем не простым. И графики чартерных программ, не исключено, будут корректироваться регулярно.

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