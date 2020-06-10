2020-06-10T10:31:00+03:00
Политика
КП Беларусь

Беларусь подтвердила заинтересованность в скорейшем вступлении в ВТО

Но только на взаимоприемлемых условиях
Захар ПЛАТОНОВ
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Беларусь и ВТО. Очередной виток развития отношений. Пока на словах. Фото:wto.orgБеларусь и ВТО. Очередной виток развития отношений. Пока на словах. Фото:wto.org
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Владимир Серпиков, посол по особым поручениям МИД Беларуси и главный переговорщик по присоединению Беларуси к ВТО, заявил о заинтересованности белорусской стороны в скорейшем оформлении членства в организации на взаимоприемлемых условиях. Это произошло во время заседания неформальной группы присоединяющихся к ВТО стран. Заседание прошло в режиме видеоконференцсвязи под председательством Постоянного представителя Беларуси в Женеве Юрия Амбразевича.

В мероприятии приняли участие представители 17 стран. Владимир Серпиков отметил, что, несмотря на сложности, вызванные пандемией COVID-19, Беларусь продолжает активные двусторонние переговоры с заинтересованными членами ВТО. Также он сказал, что Беларусь готова к проведению очередного заседания Рабочей группы по присоединению в любые удобные для членов ВТО сроки.

Заместитель гендиректора ВТО Алан Вулфф подчеркнул, что дальнейшее расширение организации остается приоритетным направлением ее деятельности и представил конкретные шаги, которые могут быть приняты присоединяющимися странами на данном этапе для вклада в многосторонний ответ на вызовы пандемии.

Юрий Амбразевич обратил внимание: присоединение к ВТО представляет собой дорогу с двусторонним движением, и откровенный диалог с руководством организации имеет ценность для присоединяющихся стран не только как средство продвижения переговоров по присоединению, но и как возможность внести свой вклад в будущее ВТО, сообщили в Постоянном представительстве Беларуси при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

Тема вступления Беларуси в ВТО недавно обсуждалась во время визита в Минск премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

- В Венгерском банке открыта кредитная линия на 40 миллионов евро для финансирования сотрудничества компаний Беларуси и Венгрии. Также наша страна высказала свою поддержку в отношении вступления Беларуси в ВТО и развития сотрудничества с НАТО, - сказал Орбан.

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