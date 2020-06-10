С июня в трамваях Минска начнут тестировать бесплатный Wi-Fi

В белорусской столице развивают беспроводной интернет в общественном транспорте. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Говорят, принесет пользу он не только пассажирам, но и контролерам

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О том, что в трамваях столицы в самом скором времени заработает бесплатный вайфай, пресс-служба Минского горсиполкома сообщила в Telegram-аккаунте «Минск. Официально».

- С июня опытную эксплуатацию точек доступа вайфая осуществят на одном из трамвайных маршрутов столицы. Планируется, что затем к проекту присоединятся и все другие виды общественного транспорта Минска, - сообщили в пресс-службе Мингорисполкома.

В исполкоме заметили, что такое новшество сможет принести пользу не только пассажирам. Благодаря вайфаю в транспорте можно будет, например, развивать систему продаж и проверок проездных билетов с помощью смартфонов.

- Проект осуществляется частной компанией и является примером государственно-частного партнерства. Оператор, реализующий проект, предоставит беспроводной интернет бесплатно, взамен получив рекламу при входе в сеть, - уточнили в пресс-службе.

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