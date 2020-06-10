БГУ поднялся более чем на 30 позиций в рейтинге лучших университетов мира

В итоге главный вуз страны - 317 из тысячи по рейтингу QS

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По результатам обновленного рейтинга лучших университетов мира QS Белорусский госуниверситет поднялся более чем на 30 позиций, сообщили в пресс-службе вуза.

В итоге БГУ улучшил прошлогодние показатели сразу на 34 строчки и теперь находится на 317 месте среди 1002 ранжируемых университетов мира.

- Такой результат стал лучшим для Белорусского государственного университета за всю историю участия в рейтинге QS. Это также приблизило наш вуз к престижному одному проценту лучших университетов (Прим.: всего насчитывается около 30 тысяч различных вузов во всем мире), - пояснили в пресс-службе БГУ.

Из остальных белорусских университетов в рейтинг QS попал только БНТУ. На 10 июня 2020 года технический университет остается на своем месте в группе 801 - 1000.

- БГУ впервые опередил польские университеты и уже традиционно - вузы Польши, Литвы, Латвии и Украины. А вот лидеров вузов России обогнать не получилось. Свои лидирующие позиции перед нашим университетом сохранили МГУ имени М. В. Ломоносова (74 место), Санкт-Петербургский госуниверситет (225) и Новосибирский госуниверситет (228 место), - заявили в пресс-службе.

В тройке вузов-лидеров 2020 года: Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет - вузы США.

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