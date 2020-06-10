Пенсионерку, сходившую на пикет Тихановской в Гродно, обвиняют в хулиганстве

Пенсионерка из Гродно: "Я была в шоке от всего этого, и хорошо, что меня сзади кто-то поддержал. Так бы и я упала. Сейчас в 63 года меня хотят сделать хулиганкой". Фото: hrodna.life

Изменить размер текста: A A

63-летная пенсионерка Станислава Дамшель живет в Гродно. 29 мая она сходила на пикет Светланы Тихановской, где собирали подписи для ее выдвижения в кандидаты в президенты. В тот день произошло резонансное задержание Сергея Тихановского и еще нескольких человек. Многие ту ситуацию назвали провокацией. В какой-то момент после толкотни сотрудник милиции оказался на асфальте.

- В этот день я неожиданно стала свидетелем, когда бедный маленький милиционер упал к моим ногам. А второй, его коллега, как я помню, так убегал, что толкнул меня со всей силы, бросив друга на асфальте, и орал в рацию «ОМОН! ОМОН!». Порвал мне сумку. Он видел, что его друг валяется на асфальте, но ему было все равно. Я была в шоке от всего этого, и хорошо, что меня сзади кто-то поддержал. Так бы и я упала. Сейчас в 63 года меня хотят сделать хулиганкой, - передаёт hrodna.life слова Станиславы Дамшель.

Как рассказала пенсионерка, 9 июня к ней три раза приходили милиционеры, как в форме, так и в штатском. Но Станислава Дамшель им не открывала и разговаривала дистанционно. Женщину обвиняют в хулиганстве.

- Он мне сказал, что по этой статье мне грозит штраф от 2 да 30 базовых величин или 15 суток ареста. Вот только за что все это? - недоумевает пенсионерка.

Пока она отказывается выйти из дома.

- К ним только выйди - сразу задерживают. А я на самоизоляции дома и никого не пускаю. Я им сказала, что никому ничего не должна и подписывать ничего не буду. За всю свою жизнь ни одного человека не ударила и не обидела. За что на меня завели дело? - не понимает Станислава Дамшель.

Женщина также отметила, что один из милиционеров, с которым она общалась 9 июня, находясь на балконе, показался ей адекватным, он записал ее показания на диктофон.

Вчера, 9 июня, Следственный комитет предъявил обвинения Тихановскому и еще семи фигурантам, задержанным во время пикета в Гродно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Светлана Тихановская о задержании мужа на пикете в Гродно: «Пикет носил законный и мирный характер. Имеет место провокация»

Возможная кандидатка в президенты заступилась за главу своей инициативной группы (Читать далее)

Андрей Дмитриев о задержании Тихановского: «Видео, которое гуляет в интернете, не позволяет сомневаться, что он не нарушал закон».

Это уже третий претендент в кандидаты, который публично выразил свое несогласие с задержанием блогера во время пикета в Гродно, которое обернулось уголовным делом. (подробности)

Блогер Тихановский останется под стражей до проведения выборов

После предъявления обвинения стало известно, что активист не выйдет на свободу раньше августа (подробности)

У Тихановского на даче нашли 900 тысяч долларов - лежали за диваном

Очевидцы говорят, что деньги смогли найти только после нескольких обысков (подробности)

Шестые выборы президента Беларуси уже идут по «силовому сценарию»?

Эксперты говорят о сильной политизированности общества и наэлектризованной атмосфере (подробности)