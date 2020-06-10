2020-06-10T11:32:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Могилеве после встречи одноклассников без машины остался местный ипэшник

Скучавшие по школе парни напились, угнали микроавтобус и попали в аварию
Надежда БУТОВИЧ
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Подростки вскрыли машину и смогли завести двигатель. Фото: МВД.Подростки вскрыли машину и смогли завести двигатель. Фото: МВД.
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Уголовным разбирательством завершилась встреча бывших одноклассников в Могилеве. Подробности сообщила пресс-служба МВД на официальном сайте.

В милицию позвонил 32-летний могилевчанин, местный ИП, и рассказал, что ночью у него угнали микроавтобус, припаркованный рядом с домом на улице Космонавтов.

После ДТП парни пытались во второй раз запустить двигатель. Фото: МВД.

После ДТП парни пытались во второй раз запустить двигатель. Фото: МВД.

- В ходе следствия выяснилось, что к угону причастна компания 17-летних подростков. Парни из Брестской, Гродненской областей и из Могилева. Пару лет назад вместе учились в областном центре. Накануне решили устроить встречу одноклассников, а отмечали вечер воспоминаний с алкоголем, - пояснили в пресс-службе.

Выпившие подростки пошли гулять по ночному Могилеву. На улице Космонавтов их привлек припаркованный бус. Машину подростки вскрыли и завели его с помощью отвертки. Прокатились, правда, пьяные бесправники недалеко - врезались в бордюр.

- Молодые люди пытались во второй раз запустить двигатель, но увидели наряд Департамента охраны и разбежались врассыпную. Угонщиков задержали, - добавили в МВД.

Бросившиеся в рассыпную от буса подростки привлекли внимание правоохранителей. Фото: МВД.

Бросившиеся в рассыпную от буса подростки привлекли внимание правоохранителей. Фото: МВД.

Микроавтобус вернули владельцу, а в отношении хулиганов-одноклассников завели уголовное дело.

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