В Могилеве после встречи одноклассников без машины остался местный ипэшник
Уголовным разбирательством завершилась встреча бывших одноклассников в Могилеве. Подробности сообщила пресс-служба МВД на официальном сайте.
В милицию позвонил 32-летний могилевчанин, местный ИП, и рассказал, что ночью у него угнали микроавтобус, припаркованный рядом с домом на улице Космонавтов.
После ДТП парни пытались во второй раз запустить двигатель. Фото: МВД.
- В ходе следствия выяснилось, что к угону причастна компания 17-летних подростков. Парни из Брестской, Гродненской областей и из Могилева. Пару лет назад вместе учились в областном центре. Накануне решили устроить встречу одноклассников, а отмечали вечер воспоминаний с алкоголем, - пояснили в пресс-службе.
Выпившие подростки пошли гулять по ночному Могилеву. На улице Космонавтов их привлек припаркованный бус. Машину подростки вскрыли и завели его с помощью отвертки. Прокатились, правда, пьяные бесправники недалеко - врезались в бордюр.
- Молодые люди пытались во второй раз запустить двигатель, но увидели наряд Департамента охраны и разбежались врассыпную. Угонщиков задержали, - добавили в МВД.
Бросившиеся в рассыпную от буса подростки привлекли внимание правоохранителей. Фото: МВД.
Микроавтобус вернули владельцу, а в отношении хулиганов-одноклассников завели уголовное дело.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
На время расследования смертельного ДТП Михаил Ефремов останется под арестом дома в электронном браслете
Актеру грозит до 12 лет колонии (подробности).
Выпивший сельчанин хотел угнать «Жигули», чтобы не идти домой пешком
Незадачливый автоугонщик попался на месте преступления (подробности).
Еще больше материалов по теме: «Могилев: новости»