Беларусь ограничивает ввоз из Индии нескольких видов мяса из-за птичьего гриппа и чумы свиней

Из-за птичьего гриппа и АЧС в Беларусь запретили ввоз мяса из Индии. Фото: Оксана БРОВАЧ

Также ограничения коснулись яиц и других продуктов птицеводства

Изменить размер текста: A A

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси сообщил, что принято решение с 12 июня ограничить ввоз на территорию страны продукции свиноводства и птицеводства из Индии.

Решение мотивировано тем, в Индии выявлены случаи птичьего гриппа и африканской чумы свиней (АЧС). Об этом в том числе сообщила Всемирная организация здравоохранения животных.

Ограничения на ввоз из Индии вводятся для живой птицы, яиц, мяса птицы, других продуктов птицеводства, включая пух и перья, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), свиней, других восприимчивых к АЧС животных, их мяса, продуктов свиноводства.

В департаменте Минсельхозпрода также отметили, что необходимо принять дополнительные меры биологической защиты свиноводческих комплексов, а также птицеводческих объектов всех форм собственности.