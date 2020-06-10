Беларусь ограничивает ввоз из Индии нескольких видов мяса из-за птичьего гриппа и чумы свиней
Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Беларуси сообщил, что принято решение с 12 июня ограничить ввоз на территорию страны продукции свиноводства и птицеводства из Индии.
Решение мотивировано тем, в Индии выявлены случаи птичьего гриппа и африканской чумы свиней (АЧС). Об этом в том числе сообщила Всемирная организация здравоохранения животных.
Ограничения на ввоз из Индии вводятся для живой птицы, яиц, мяса птицы, других продуктов птицеводства, включая пух и перья, не подвергнутых дезинфекции охотничьих трофеев (пернатая дичь), свиней, других восприимчивых к АЧС животных, их мяса, продуктов свиноводства.
В департаменте Минсельхозпрода также отметили, что необходимо принять дополнительные меры биологической защиты свиноводческих комплексов, а также птицеводческих объектов всех форм собственности.