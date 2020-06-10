«Торты пересыпали песком и отправили на переработку»: из магазинов Бреста изъяли опасные «Киевские» торты и халву с кишечной палочкой

В тортах зашкаливали трансжиры, а в халве «сидели» бактерии [фото]

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Из торговых объектов в Бресте изъяты опасные для здоровья покупателей сладости, сообщили в пресс-службе областной инспекции госстандарта.

Так, не прошли проверку изготовленные в Украине в августе 2019 года полукилограммовые замороженные торты «Киевские».

- Торты воздушно-ореховые с арахисом не соответствовали требованиям о безопасности пищевой продукции и техрегламенту на масложировую продукцию. Возник вопрос их безопасности: массовая доля суммы транс-изомеров жирных кислот, обнаруженная в тортах, более чем в 5 раз превысила допустимое значение и составила 10,9 процента (Прим.: максимально допустимый показатель - 2%), - пояснили в облинспекции.

Опасные торты сложили в мешки для мусора, пересыпали песком и отправили на переработку на Брестском мусороперерабатывающем заводе.

Халву с кишечной палочкой достали из упаковок, измельчили и отправили на мусоропереработку. Фото: brestinsp.datacenter.by.

Также опасную сладость выявили и в лаборатории Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Проверку не прошла подсолнечная халва с изюмом, произведенная на Барнаульской халвичной фабрике (Россия).

- Произведенная в августе прошлого года халва со сроком годности восемь месяцев не прошла микробиологический показатель безопасности. В сладости обнаружены бактерии группы кишечных палочек, или колиформы, в объеме 0,01 грамма продукта, что является недопустимым, - рассказали в пресс-службе.

Халву достали из упаковок, выбросили в пакеты для мусора, измельчили и отправили на мусороперерабатывающий завод.

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