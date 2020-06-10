Нефтепровод «Гомель - Горки» начнут строить 1 ноября. Проект оценивается в 300 млн рублей

Строительство магистрального нефтепровода «Гомель — Горки» позволит объединить трубопроводную систему на территории Беларуси путем соединения двух магистральных трубопроводов «Унеча — Полоцк» и «Унеча — Мозырь — Адамово». Фото: belchemoil.by

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ОАО «Гомельтранснефть Дружба» намерен приступить к строительству нефтепровода «Гомель - Горки».

- Проект первой очереди с экспертизой будет готов 30 октября 2020 года, а 1 ноября мы планируем приступить к строительно-монтажным работам. Таким образом, проектные работы уже начались, ведутся геологические изыскания и геодезические работы, включая подготовку технических условий на пересечение с коммуникациями, - передает слова заместителя гендиректора предприятия по капитальному строительству и ремонту Андрея Карабаня «Вестник «Белнефтехима».

Протяженность трубопровода составит 207 км, диаметр - 530 мм. По планам, максимальная производительность участка «Гомель - Горки» составит 6 млн т в год. Для оптимальной работы реконструкции проведут на насосных станциях «Гомель» и «Горки», также построят промежуточную станцию, которую будут задействовать при загрузке нефтепровода свыше 4 млн т.

Проект оценивается в 300 млн рублей, включая заполнение трубы технологической нефтью. Строительство нефтепровода «Гомель - Горки» позволит в перспективе повысить гибкость снабжения «Нафтана» и «Мозырского НПЗ» сырьем. Таким образом заводы получат доступ к маршрутам доставки нефти через порты Черного и Балтийского морей.