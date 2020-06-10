2020-06-10T13:04:01+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Минчанин хотел устроиться в магазин на работу, но его не взяли. Тогда он украл электросамокат

Стоимость гаджета составляет 1 700 рублей
Сергей Диндиков
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Пропавший самокат нашли в квартире безработного минчанина. Фото: minsk.mvd.gov.byПропавший самокат нашли в квартире безработного минчанина. Фото: minsk.mvd.gov.by
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В правоохранительные органы обратились хозяева торговой точки, которая продаёт спортинвентарь. Они пожаловались, что у них пропал электросамокат, который был выставлен как образец в витрине магазина.

Милиция начала работу над этим делом, и через некоторое время задержали 40-летнего безработного минчанина. «Пропавший» самокат нашли у него дома.

Как рассказали в ГУВД Мингорисполкома, оперативниками было выяснено, что минчанин не так давно приходил в торговый объект. Он метил на вакансию менеджера по продажам, и по каким-то причинам им не подошёл. А через несколько дней работники магазина обнаружили, что в зале стало светлее, так как ничего не препятствовало проходу света через витрину. Электросамокат куда-то «уехал».

Действиям минчанина дана правовая оценка.

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