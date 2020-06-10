2020-06-10T12:59:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси на 11 июня 2020 года: днем до 33 градусов тепла и дожди

Местами пройдут грозы
Захар ПЛАТОНОВ
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В жаркую погоду хочется на природу в тенек.В жаркую погоду хочется на природу в тенек.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Жаркая летняя погода усиливает свое влияние в Беларуси. Это можно понять, ознакомившись с прогнозом Белгидрометцентра.

В четверг-пятницу, 11 и 12 июня, в Беларуси прогнозируется переменная облачность.

В четверг ночью пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха составит от +15 до +21°С ночью и от +27 до +33°С днем.

В пятницу, 12 июня, ожидаются кратковременные дожди (особенно по северной половине страны), местами грозы. Температура воздуха: +16..+21°С ночью и до +28..+33°С днем. На севере чуть прохладнее: +24..+29°С.

Когда на улице такая жара, есть соблазн и вполне резонное желание поехать на природу. Но важно помнить о мерах безопасности. Как для себя (пить достаточное количество воды, носить головные уборы), так и для окружающей природы. Из-за жаркой погоды в Минлесхозе постепенно возвращают запрет на посещение лесов. На утро 10 июня такой запрет введен в 19 районах Беларуси. Например, отправиться на пикник нельзя в Щучинском районе (Гродненская область) и в Мозырском и Речицком районах (Гомельская область).

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