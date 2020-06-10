2020-06-10T13:39:40+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Подростков, которые перед идущим поездом набросали досок на рельсы, вычислили по школьной тетради

Школьники хотели провести "эксперимент" и посмотреть, что будет, если положить доски на пути
Сергей Диндиков
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Благодаря реакции машиниста, который вовремя заметил лишний объект на путях, состав быстро остановился. Фото: grodno.mvd.gov.byБлагодаря реакции машиниста, который вовремя заметил лишний объект на путях, состав быстро остановился. Фото: grodno.mvd.gov.by
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31 мая вечером в районе «Второго озера» в Лиде подростки 15 и 16 лет, которые учатся в одной из местных школ, решили совершить эксперимент и посмотреть, что будет, если во время движения поезда на рельсы положить доски. «Исследователи» положили три доски на железнодорожное полотно. Как раз подъезжал пассажирский поезд PESA. Он ехал по маршруту Гродно - Минск. Благодаря быстрой реакции машиниста, который вовремя заметил лишний объект на путях, состав в минимальный отрезок времени остановился. Только одну доску он переехал уже на низкой скорости. На счастье, все обошлось без порчи техники и без травм людей, сообщают в УВД Гродненского облисполкома.

На место приехала транспортная милиция. Они быстро установили личности всех четверых «экспериментаторов». Обследовав территорию, обнаружили обложку от школьной тетради одного из подростков. Ну а на ней уже были указаны и имя, и фамилия, и учреждение образования.

За хождение по путям в неустановленном месте, подбрасывание на железнодорожное полотно посторонних предметов подростков привлекли к административной ответственности. Все они из благополучных семей. Свои действия объясняют шалостью и любопытством.

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