Наталья Кисель собрала более 100 тысяч подписей за свое выдвижение в кандидаты в президенты Беларуси

Наталья Кисель стала пятой, кто собрал более 100 тысяч подписей в свою поддержку. Фото: Фото: 8region.by

Она уже пятый потенциальный кандидат

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Предпринимательница Наталья Кисель и ее инициативная группа собрали 108 тысяч подписей за ее выдвижение. Об этом порталу tut.by сообщил руководитель ее группы Сергей Штода.

Наталья Кисель уже пятый потенциальный кандидат в президенты Беларуси. Для этого нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, которые затем проверят в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Ранее о сборе более 100 тысяч подписей заявили инициативные группы Александра Лукашенко, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Анны Канопацкой.

Наталью Кисель для участия в президентской кампании выдвинули белорусские грузоперевозчики.

Последний день сбора подписей - 19 июня.

Календарь выборов-2020:

- сбор подписей за кандидатов в президенты - с 21 мая по 19 июня;

- выдвижение кандидатов - с 20 июня по 4 июля;

- регистрация кандидатов - с 5 по 14 июля;

- досрочное голосование - с 4 по 8 августа;

- дата основного дня голосования - 9 августа (при необходимости второго тура - 23 августа);

- итоги выборов - до 19 августа.

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