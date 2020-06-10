Наталья Кисель собрала более 100 тысяч подписей за свое выдвижение в кандидаты в президенты Беларуси
Предпринимательница Наталья Кисель и ее инициативная группа собрали 108 тысяч подписей за ее выдвижение. Об этом порталу tut.by сообщил руководитель ее группы Сергей Штода.
Наталья Кисель уже пятый потенциальный кандидат в президенты Беларуси. Для этого нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, которые затем проверят в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
Ранее о сборе более 100 тысяч подписей заявили инициативные группы Александра Лукашенко, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало, Анны Канопацкой.
Наталью Кисель для участия в президентской кампании выдвинули белорусские грузоперевозчики.
Последний день сбора подписей - 19 июня.
Календарь выборов-2020:
- сбор подписей за кандидатов в президенты - с 21 мая по 19 июня;
- выдвижение кандидатов - с 20 июня по 4 июля;
- регистрация кандидатов - с 5 по 14 июля;
- досрочное голосование - с 4 по 8 августа;
- дата основного дня голосования - 9 августа (при необходимости второго тура - 23 августа);
- итоги выборов - до 19 августа.
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