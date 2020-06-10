Лукашенко: «В Минске и других городах частные компании увольняют тех, кто не отдал подпись за так называемых альтернативных кандидатов»

Александр Лукашенко, обращаясь к присутствующим, рассказал, что ему поступают жалобы от людей по ходу так называемой этой избирательной кампании. Фото: belta.by

Президент сказал, что в последнее время поступает много жалоб от людей «по ходу так называемой этой избирательной кампании»

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В Беларуси будет выработана новая система проверок для частных компаний. Основная цель этих проверок - узнать причины увольнения людей с рабочих мест в последнее время. Про это президент рассказал 10 июня на совещании по актуальным общественно-политическим вопросам, передает БелТА.

Александр Лукашенко, обращаясь к присутствующим, рассказал, что ему поступают жалобы от людей "по ходу так называемой этой избирательной кампании". Что его возмущает, особенно в Минске, в других городах: частные компании увольняют людей. Притом массово, достаточно много. Насчет этого соответствующее заявление он уже делал. «Мало того, увольняют людей - тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался - уходи», - добавил он.

Александр Лукашенко обратился к главе Администрации президента Игорю Сергеенко, председателю Совета Республики Наталье Кочановой и управляющему делами президента Виктору Шейману, чтобы у них была разработана система проверки частных организаций. Глава государства отметил, что на госпредприятиях такого нет. «Публично хочу сказать: если они хотят в Беларуси порядочно работать и давать пользу стране, не обижая людей, они должны восстановить этих людей или оплатить им за три, два или один месяц - за то, что выкинули безосновательно», - добавил президент.

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