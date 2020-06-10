Лукашенко пока не подтвердил свой приезд на парад Победы в Москву, который пройдет 24 июня

В апреле Лукашенко был готов ехать на парад в Москву. Но за месяцы ситуация могла поменяться. Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

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24 июня в Москве пройдет парад Победы, перенесенный с 9 мая из-за пандемии коронавируса COVID-19. Свое присутствие на параде в Москве 24 июня подтвердили лидеры таких государств, как Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Сербия, Хорватия, а также непризнанных Абхазии и Южной Осетии. Президента Беларуси Александра Лукашенко в этом списке пока нет. Об этом 10 июня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

- Целый ряд лидеров получили приглашения, мы ожидаем подтверждения со дня на день. Лукашенко пока не подтвердил. Зеленскому, насколько я знаю, не отправлялось приглашение, - цитирует Пескова телеграм-канал «Пул №3».

Ранее Пескову уже задавали вопрос, приедет ли Лукашенко, но он не давал однозначный ответ.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что это важный вопрос:

- Например, мне интересно, а приедет ли 24-го Александр Григорьевич Лукашенко на парад. Приглашение направлено. Будет ли это таким продолжающимся противостоянием. Или, воспользовавшись этим, чтобы встретиться с Путиным, снять это противостояние. Давайте посмотрим.

Также пока точно не известно, примут ли участие в параде белорусские военные подразделения, получившие приглашения.

Напомним, в апреле Лукашенко заявлял, что поедет «на парад в Москву вне зависимости от ситуации с коронавирусом»

Но в итоге парад был перенесен.

В Минске парад прошел. Но никто из зарубежных делегаций не приехал, хотя приглашения были направлены.

Планировалось, что в минском параде примут участие россияне. Предполагался один расчет БТР-82А - такие уже приезжали на парад в Минск в прошлом году - и знаменитые «Инскандеры» - такие были в Минске в 2014 и 2019 годах. А еще - российская авиация: вертолеты и самолеты, среди которых самый тяжелый боевой самолет в мире - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 «Белый лебедь». Однако российские военные от участия в минском параде отказались - из-за эпидемиологической ситуации.

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