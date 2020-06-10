2020-06-10T15:29:24+03:00
Общество
КП Беларусь

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 июня 2020 года: за сутки +801 заражений и 1161 выздоровевший - это рекордный показатель

Мы собрали последние новости о количестве зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 июня 2020 года
Захар ПЛАТОНОВ
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На 10 июня в Беларуси больше выписали пациентов с COVID-19, чем зарегистрировали новых случаев.На 10 июня в Беларуси больше выписали пациентов с COVID-19, чем зарегистрировали новых случаев.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Минздрав сообщил о ситуации по COVID-19 в Беларуси на 10 июня: выздоровели и выписаны 25 667 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, за сутки выписали более тысячи пациентов - 1161. И это рекордный показатель в Беларуси за время с начала пандемии.

Всего зарегистрированы 51 066 человек с положительным тестом на COVID-19, то есть 801 новый случай за сутки. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 288 пациентов (6 за сутки) с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. Всего проведено 659 565 тестов.

Ранее отмечалось, что наиболее напряженная обстановка по коронавирусу в Брестской области. Там комиссия Минздрава во главе с заместителем министра Еленой Богдан провела мониторинг.

- На сегодня ресурсов достаточно. Есть свободные аппараты искусственной вентиляции легких, достаточно точек подключения кислорода. Той коечной мощности, которая сегодня работает (в Брестской области. - Ред.), достаточно. Но при необходимости может быть развернуто дополнительное количество коек, - уточнила Богдан.

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