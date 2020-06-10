2020-06-10T15:53:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Беларусь Глобальном рейтинге миролюбия поднялась на три позиции. Но мы далеко от самой миролюбивой Исландии

За четыре года в этом рейтинге Беларусь продвинулась с 103-го на 104-е место
Захар ПЛАТОНОВ
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Позиции Беларуси в Глобальном рейтинге миролюбия не самые высокие, но из года в год заметно продвижение.Позиции Беларуси в Глобальном рейтинге миролюбия не самые высокие, но из года в год заметно продвижение.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Обновлен Глобальный индекс миролюбия (Global Peace Index 2020). Рейтинге составляет Институт экономики и мира (The Institute for Economics and Peace). В него входит 163 страны мира.

За год Беларусь поднялась с 97-го на 94-е место.

При составлении индекса миролюбия учитывается несколько факторов. Например, сплоченность общества, степень соблюдения прав человека, уровни политической и экономической стабильности. Не последнее место занимают террористические угрозы, а также участие стран в вооружённых конфликтах.

Из года в год Беларусь поднимается на несколько ступенек. В 2017-м 103-е место, в 2018-м —101-е, в 2019-м — 97-е.

Самой миролюбивой страной мира назвали Исландию. Эта страна занимает в рейтинге первое место с 2008 года. За ней расположились Новая Зеландия, Португалия, Австрия и Дания.

Несколько географических соседей Беларуси находятся в рейтинге выше: Польша — на 29-й позиции, Латвия — на 34-й, Литва — на 36-й. Украины на 148-й месте, России — на 154-й.

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