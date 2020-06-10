2020-06-10T15:59:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: «Я все вижу... В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства»

«Переворота в стране не будет. Майдана – тем более», - добавил президент
Сергей Диндиков
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Структурам президент отдал приказ «прошерстить этих пузатых буржуев», чтобы у них была хоть какая ответственность за людские судьбы. Фото: belta.byСтруктурам президент отдал приказ «прошерстить этих пузатых буржуев», чтобы у них была хоть какая ответственность за людские судьбы. Фото: belta.by
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На совещании, что проходило 10 июня, во Дворце Республики Александр Лукашенко обратился к председателю ЦИК Лидии Ермошиной. Он попросил её доложить о том, что происходит, после чего добавил, что и сам всё видит. «Главное – Вы не переживайте. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана - тем более», - заявил президент, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Как мы писали ранее, на этой же встрече шёл разговор о незаконных увольнениях частными компаниями за политические взгляды. Своим структурам он отдал приказ «прошерстить этих пузатых буржуев», чтобы у них была хоть какая ответственность за людские судьбы. «Что это ни за система? На Канары, Гоа, еще какие-то острова у них выехать есть деньги, а нормальную зарплату людям заплатить не могут, да еще и выгоняют с работы», - сказал президент, а после добавил: «Надо этих буржуев привести в чувство».

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