Лукашенко: «Я все вижу... В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства»

Структурам президент отдал приказ «прошерстить этих пузатых буржуев», чтобы у них была хоть какая ответственность за людские судьбы. Фото: belta.by

Изменить размер текста: A A

На совещании, что проходило 10 июня, во Дворце Республики Александр Лукашенко обратился к председателю ЦИК Лидии Ермошиной. Он попросил её доложить о том, что происходит, после чего добавил, что и сам всё видит. «Главное – Вы не переживайте. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана - тем более», - заявил президент, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Как мы писали ранее, на этой же встрече шёл разговор о незаконных увольнениях частными компаниями за политические взгляды. Своим структурам он отдал приказ «прошерстить этих пузатых буржуев», чтобы у них была хоть какая ответственность за людские судьбы. «Что это ни за система? На Канары, Гоа, еще какие-то острова у них выехать есть деньги, а нормальную зарплату людям заплатить не могут, да еще и выгоняют с работы», - сказал президент, а после добавил: «Надо этих буржуев привести в чувство».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко: «В Минске и других городах частные компании увольняют тех, кто не отдал подпись за так называемых альтернативных кандидатов»

Президент сказал, что в последнее время поступает много жалоб от людей «по ходу так называемой этой избирательной кампании» (подробности).

Минчанин хотел устроиться на работу в магазин, но его не взяли. Тогда он украл электросамокат

Стоимость гаджета составляет 1 700 рублей (подробности)