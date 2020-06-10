Лавров посетит с визитом Минск 19 июня
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко сегодня, 10 июня, сообщил, что на следующей неделе глава ведомства Сергей Лавров посетит Беларусь.
- 19 июня в Минск с рабочим визитом прибудет министр иностранных дел России Сергей Лавров, - цитирует Андрея Руденко betla.by.
Руденко пояснил, что во время визита планируется подписать соглашение о взаимном признании виз. Это станет важнейшим шагом для формирования единого миграционного пространства.
Участвовавший в конференции первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко заявил, что белорусская сторона с нетерпением ожидает визита в Минск Сергея Лаврова, чтобы сверить часы.
Отметим, что подписание соглашения о взаимном признании виз прорабатывали несколько лет. Об этом еще в декабре 2017 года на заседании Совмина Союзного государства говорил Андрей Кобяков, занимавший на тот момент пост премьер-министра Беларуси.