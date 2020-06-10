Лавров посетит с визитом Минск 19 июня

Соглашение о взаимном признании виз прорабатывали несколько лет. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Ожидается, что в этот день подпишут соглашение о взаимном признании виз

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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко сегодня, 10 июня, сообщил, что на следующей неделе глава ведомства Сергей Лавров посетит Беларусь.

- 19 июня в Минск с рабочим визитом прибудет министр иностранных дел России Сергей Лавров, - цитирует Андрея Руденко betla.by.

Руденко пояснил, что во время визита планируется подписать соглашение о взаимном признании виз. Это станет важнейшим шагом для формирования единого миграционного пространства.

Участвовавший в конференции первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко заявил, что белорусская сторона с нетерпением ожидает визита в Минск Сергея Лаврова, чтобы сверить часы.

Отметим, что подписание соглашения о взаимном признании виз прорабатывали несколько лет. Об этом еще в декабре 2017 года на заседании Совмина Союзного государства говорил Андрей Кобяков, занимавший на тот момент пост премьер-министра Беларуси.