Владимир Семашко: "Дату физического пуска БелАЭС определят примерно через неделю"

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Посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня, 10 июня, во время онлайн-конференции, посвященной перспективам развития отношений Беларуси и России, сообщил, что дата физического пуска первого блока Белорусской АЭС будет определена в ближайшее время. Строительство атомной станции на финишной прямой.

- Должен сказать, что по энергоблоку номер один мы буквально через неделю вместе с руководством "Росатома" (а я до сих пор курирую эту станцию, каждый месяц проводим штабы) определимся с конкретной датой физического пуска, - цитирует Семашко belta.by.

По его словам, в феврале 2021 года первый энергоблок заработает на 100%. В мае 2022 года по плану заработает второй энергоблок Белорусской АЭС.

1 июня через сайт petitions.by собирали подписи, чтобы отложить запланированный на июль физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС. Петиция была адресована Министерству энергетики и Департаменту по ядерной и радиационной безопасности МЧС, или, по-другому, Госатомнадзору.

Авторы петиции обращали внимание, что во время пандемии COVID-19 пуск станции рискованный. Возможно, «запуск станции будет выполняться недостаточно квалифицированными специалистами и без должного контроля».

В конце мая сообщалось, что у нескольких сотрудников станции подтвердили COVID-19.

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