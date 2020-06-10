ЧП в Миорском районе: молния убила 82-летнего мужчину недалеко от его дачного участка
В телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что 10 июня в Миорском районе молния убила 82-летнего мужчину.
- Сотрудникам удалось установить, что пенсионер вел в руках велосипед недалеко от своего дачного участка и его ударило молнией. Были обнаружены следы на одежде и теле пострадавшего, - пояснили в СК.
На место прибыли медики и констатировали смерть мужчины.
Сотрудники опрашивают свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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