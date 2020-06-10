ЧП в Миорском районе: молния убила 82-летнего мужчину недалеко от его дачного участка

Пожилого мужчину убило молнией недалеко от дачного участка в Миорском районе. Фото: телеграм-канал СК Беларуси

Пенсионер просто вел велосипед недалеко от своей дачи

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В телеграм-канале Следственного комитета Беларуси сообщили, что 10 июня в Миорском районе молния убила 82-летнего мужчину.

- Сотрудникам удалось установить, что пенсионер вел в руках велосипед недалеко от своего дачного участка и его ударило молнией. Были обнаружены следы на одежде и теле пострадавшего, - пояснили в СК.

На место прибыли медики и констатировали смерть мужчины.

Сотрудники опрашивают свидетелей. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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