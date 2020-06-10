Как в мае менялись цены на продукты в белорусских магазинах: подорожали яблоки и картофель, подешевели помидоры и чеснок

Изменить размер текста: A A

В Беларуси в мае цены на яблоки поднялись на 15,71%. Также выросли в цене картофель - на 7,72%, бананы - на 7,72%, свежая белокочанная капуста - на 6,82%, груши - на 5,76%.

В то же время подешевели свежие помидоры - на 26,92%, чеснок - на 24,88%, свежие огурцы - на 10,98%, виноград - на 8,3%, рыбные консервы (кроме деликатесных) - 6,86%, - сообщает belta.by со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Если резюмировать, что овощи стали дешевле на 13,06%, а вот фрукты подорожали на 5,21%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,77%.

Незначительно стали дороже обеды в столовых (на 1,07%), ресторанах, кафе (на 0,03%).

Не сильно изменились цены на табачные изделия (+0,53%), алкогольные напитки (подешевели на 0,14%).

Одежда подорожала на 0,92%, обувь - на 3,08%, стройматериалы - на 1,04%, электротовары - на 0,12%, медикаменты - на 0,41%. Мебель стала дешевле на 0,44%, топливо - на 1,11%.

Стоимость услуг снизилась на 0,03%. Подорожали услуги фотоателье (на 2,11%) и банков (на 1,56%). На 1,77% подешевели услуги воздушного транспорта, на 1% - отдых в санаториях.

В Беларуси в мае зафиксировали дефляцию 0,1%.

Напомним, в апреле больше всего подорожали иммуностимулирующие товары: лук (+38,8%), чеснок (30,4%) и цитрусы (+25,8%). А больше всего подешевели огурцы и такси.