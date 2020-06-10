2020-06-10T17:55:11+03:00
Экономика
КП Беларусь

Как в мае менялись цены на продукты в белорусских магазинах: подорожали яблоки и картофель, подешевели помидоры и чеснок

Также подорожали бананы и капуста
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
В мае 2020 года помидоры подешевели. (иллюстративное фото)В мае 2020 года помидоры подешевели. (иллюстративное фото)Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

В Беларуси в мае цены на яблоки поднялись на 15,71%. Также выросли в цене картофель - на 7,72%, бананы - на 7,72%, свежая белокочанная капуста - на 6,82%, груши - на 5,76%.

В то же время подешевели свежие помидоры - на 26,92%, чеснок - на 24,88%, свежие огурцы - на 10,98%, виноград - на 8,3%, рыбные консервы (кроме деликатесных) - 6,86%, - сообщает belta.by со ссылкой на данные Национального статистического комитета.

Если резюмировать, что овощи стали дешевле на 13,06%, а вот фрукты подорожали на 5,21%. В целом продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 0,77%.

Незначительно стали дороже обеды в столовых (на 1,07%), ресторанах, кафе (на 0,03%).

Не сильно изменились цены на табачные изделия (+0,53%), алкогольные напитки (подешевели на 0,14%).

Одежда подорожала на 0,92%, обувь - на 3,08%, стройматериалы - на 1,04%, электротовары - на 0,12%, медикаменты - на 0,41%. Мебель стала дешевле на 0,44%, топливо - на 1,11%.

Стоимость услуг снизилась на 0,03%. Подорожали услуги фотоателье (на 2,11%) и банков (на 1,56%). На 1,77% подешевели услуги воздушного транспорта, на 1% - отдых в санаториях.

В Беларуси в мае зафиксировали дефляцию 0,1%.

Напомним, в апреле больше всего подорожали иммуностимулирующие товары: лук (+38,8%), чеснок (30,4%) и цитрусы (+25,8%). А больше всего подешевели огурцы и такси.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь:цены в магазинах»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Уже точно: Литва с 17 июня открывает свои границы для иностранцев
«Алл инклюзив» не отменяется. С 28 июня в Тунис начинают летать чартерные рейсы
Как в мае менялись цены на продукты в белорусских магазинах: подорожали яблоки и картофель, подешевели помидоры и чеснок
ЧП в Миорском районе: молния убила 82-летнего мужчину недалеко от его дачного участка
Владимир Семашко: "Дату физического пуска БелАЭС определят примерно через неделю"
Лавров посетит с визитом Минск 19 июня
Лукашенко: «Я все вижу... В нужное время в нужном месте мы приведем всех в чувства»
Беларусь в Глобальном рейтинге миролюбия поднялась на три позиции. Но мы далеко от самой миролюбивой Исландии
Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 июня 2020 года: за сутки +801 заражений и 1161 выздоровевший - это рекордный показатель
Лукашенко пока не подтвердил свой приезд на парад Победы в Москву, который пройдет 24 июня
Лукашенко: «В Минске и других городах частные компании увольняют тех, кто не отдал подпись за так называемых альтернативных кандидатов»
Наталья Кисель собрала более 100 тысяч подписей за свое выдвижение в кандидаты в президенты Беларуси
Подростков, которые перед идущим поездом набросали досок на рельсы, вычислили по школьной тетради
Погода в Беларуси на 11 июня 2020 года: днем до 33 градусов тепла и дожди
Стажер украл из магазина электросамокат, а на претензии попросил, чтобы его подарили на день рождения
Нефтепровод «Гомель - Горки» начнут строить 1 ноября. Проект оценивается в 300 млн рублей
«Торты пересыпали песком и отправили на переработку»: из магазинов Бреста изъяли опасные «Киевские» торты и халву с кишечной палочкой
Беларусь ограничивает ввоз из Индии нескольких видов мяса из-за птичьего гриппа и чумы свиней
В Могилеве после встречи одноклассников без машины остался местный ипэшник
Пенсионерку, сходившую на пикет Тихановской в Гродно, обвиняют в хулиганстве