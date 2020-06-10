«Алл инклюзив» не отменяется. С 28 июня в Тунис начинают летать чартерные рейсы

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10 июня Тунисский офис по туризму прислал готовность принять туристов из Беларуси. С 27 июня можно будет полететь в эту страну, без прохождения 7-дневного карантина, рассказал сайт Республиканского Союза Туристических Организаций (РСТО).

28 июня состоится первый вылет в этом сезоне из Беларуси. Уже составлен график начала перелётов чартеров:

28.06 – из Минска;

01.07 – из Гомеля;

02.07 – из Витебска;

05.07 – из Гродно;

07.07 – из Бреста.

Тунисом пока не озвучено, как он будет принимать туристов из разных государств. Сейчас, возможно, будут не нужны справки о том, что турист нет болеет коронавирусом. На это рассчитывают все заинтересованные – начиная от отельеров и принимающих компаний и заканчивая туроператорами и, собственно, самими туристами.

Как сообщили представители самого Туниса, возможно уже 16 июня можно будет ознакомиться со всеми правилами приёма для иностранцев.

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